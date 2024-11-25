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Появились подробности о попытке женщины заказать убийство отца в Хабаровске

Молодая жительница Дальнего Востока рассчитывала завладеть квартирой родителя, рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Шеврон полицейского
Источник: Shutterstock

В Хабаровском крае местная жительница захотела расправиться со своим отцом. Она приступила к поиску киллера, но о планах женщины узнал ее супруг, к которому она и обратилась с просьбой помочь нанять убийцу. Именно он сообщил в полицию о противоправных действиях жены.

Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю решили инсценировать совершение преступления. Они действовали вместе с мужем и 51-летним отцом предполагаемой заказчицы преступления. Муж сделал вид, что согласился с предложением женщины, и получил от нее деньги для киллера.

Далее полицейские сделали фотографии якобы убитого отца хабаровчанки. Муж показал женщине кадры, после чего ее и задержали сотрудники угрозыска.

О задержанной известно, что ей 27 лет. Подозреваемой двигали корыстные мотивы. Следователи считают, что она собиралась завладеть квартирой родителя после его гибели. Принадлежащая отцу задержанной недвижимость находится на улице Льва Толстого в центре краевой столицы. Вероятно, женщина рассчитывала продать квартиру и потратить средства в собственных целях.

Согласно данным сервисов недвижимости, стоимость однокомнатных квартир на улице Льва Толстого в Хабаровске начинается от 5,6 млн рублей. Трехкомнатную «хрущевку» можно продать за 8 млн рублей.

Сейчас в отношении задержанной расследуется уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Учитывая признание женщиной вины в содеянном, суд назначил ей меру пресечения в виде содержания под домашним арестом.