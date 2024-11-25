Появились подробности о попытке женщины заказать убийство отца в Хабаровске

В Хабаровском крае местная жительница захотела расправиться со своим отцом. Она приступила к поиску киллера, но о планах женщины узнал ее супруг, к которому она и обратилась с просьбой помочь нанять убийцу. Именно он сообщил в полицию о противоправных действиях жены.