На Кубани женщине дали 8 лет колонии за убийство сожителя

В Армавире суд признал женщину виновной в убийстве своего сожителя. Это произошло, когда они вместе выпивали и поссорились.
25 января сожители находились дома и выпивали. Мужчина стал оскорблять женщину, из-за чего они поссорились. В ответ на оскорбления обвиняемая схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. От полученного ранения он скончался на месте.
«Приговором осужденной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которое ей надлежит в исправительной колонии общего режима» — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.