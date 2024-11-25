На Кубани женщине дали 8 лет колонии за убийство сожителя

25 января сожители находились дома и выпивали. Мужчина стал оскорблять женщину, из-за чего они поссорились. В ответ на оскорбления обвиняемая схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. От полученного ранения он скончался на месте.