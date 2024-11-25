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На Кубани женщине дали 8 лет колонии за убийство сожителя

Жительница Армавира убила сожителя во время ссоры.

Источник: Комсомольская правда

В Армавире суд признал женщину виновной в убийстве своего сожителя. Это произошло, когда они вместе выпивали и поссорились.

25 января сожители находились дома и выпивали. Мужчина стал оскорблять женщину, из-за чего они поссорились. В ответ на оскорбления обвиняемая схватила со стола кухонный нож и нанесла им один удар в область груди сожителя. От полученного ранения он скончался на месте.

«Приговором осужденной назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, отбывать которое ей надлежит в исправительной колонии общего режима» — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.