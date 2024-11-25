Микроавтобус социальной службы попал в жесткое ДТП в Минске

В Минске на улице Ваупшасова столкнулись легковая «Киа» и микроавтобус социальной службы, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром в понедельник. Предварительно установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса «Пежо» выезжал с прилегающей территории дома № 40 по улице Ваупшасова, но не предоставил преимущество и врезался в «Киа».
После столкновения микроавтобус социальной службы оказался за пределами проезжей части. В аварии, к счастью, никто не пострадал, только автомобили получили механические повреждения.
А еще четыре автомобиля столкнулись на Минской кольцевой дороге.
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