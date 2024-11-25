В Петербурге задержали пособников украинских телефонных мошенников

Волк пояснила, что примерно год назад молодой человек в поисках заработка в закрытых чатах теневого сегмента интернета познакомился с кураторами из-за рубежа. Они подбирали граждан с необходимыми техническими знаниями и навыками, чтобы обеспечивать работу оборудования по подмене номеров во время звонков гражданам России из украинских кол-центров. Еще одной задачей являлось обналичивание денег, которые поступали со счетов потерпевших на дроп-карты (банковские карты подставных лиц), а также их перевод кураторам, в том числе с использованием криптовалютных бирж.