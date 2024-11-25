Смертельное ДТП произошло в Чаусском районе

В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении автомобилем стоит учитывать ограничения скорости, интенсивность движения и обзорность проезжей части, особенно в сложных погодных условиях. Не стоит совершать необдуманных действий на дороге, особенно при гололеде — выезд на полосу встречного движения и обгон в таких условиях очень опасны.