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Смертельное ДТП произошло в Чаусском районе

По предварительной информации, авария случилась из-за того, что водитель совершил обгон, не справился с управлением и съехал в кювет.

Источник: УВД Могилевского облисполкома

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП в Чаусском районе, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 11:25 на 51-ом километре автодороги Р-122 «Могилев-Чериков-Костюковичи».

«53-летний водитель автомобиля Subaru при завершении обгона не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево».

сообщили в пресс-службе.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении автомобилем стоит учитывать ограничения скорости, интенсивность движения и обзорность проезжей части, особенно в сложных погодных условиях. Не стоит совершать необдуманных действий на дороге, особенно при гололеде — выезд на полосу встречного движения и обгон в таких условиях очень опасны.

Водителей призвали быть бдительными и использовать ремни безопасности.