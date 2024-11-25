Смертельное ДТП произошло в Чаусском районе

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Мужчина погиб в результате ДТП в Чаусском районе, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 11:25 на 51-ом километре автодороги Р-122 «Могилев-Чериков-Костюковичи».
«53-летний водитель автомобиля Subaru при завершении обгона не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в придорожное дерево».
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
В Госавтоинспекции напомнили, что при управлении автомобилем стоит учитывать ограничения скорости, интенсивность движения и обзорность проезжей части, особенно в сложных погодных условиях. Не стоит совершать необдуманных действий на дороге, особенно при гололеде — выезд на полосу встречного движения и обгон в таких условиях очень опасны.
Водителей призвали быть бдительными и использовать ремни безопасности.