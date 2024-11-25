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Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Водителя автомобиля, сбившего стоявших у дороги пешеходов в Челябинске и уехавшего прочь, задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: Reuters

Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек.

«В Челябинске мои коллеги из Госавтоинспекции задержали водителя, который совершил наезд на группу людей и скрылся с места происшествия. Мужчину доставляют в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.