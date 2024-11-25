Полиция задержала водителя, наехавшего на пешеходов в Челябинске

Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, легковушка после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылась с места происшествия. Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пострадали 5 человек.