В Магнитогорске группа детей чуть не провалилась под лёд

Мужчина, проходивший рядом с водоёмом, также увидел несовершеннолетних и направил их к берегу.
Трагедия чуть не произошла на реке Урал, недалеко от магнитогорского моста «Казачья переправа». Подробнее обо всём, что произошло, рассказали в ГУ ПСС по Челябинской области. Как сообщается, по замёрзшей поверхности акватории гуляла группа несовершеннолетних. Вместе они катили по льду велосипед.
Прогулку детей заметили местные жители, после чего обратились в службу спасения. Лёд на южноуральских водоёмах ещё недостаточно окреп, потому довольно высокой была вероятность того, что он проломится, а дети окажутся в холодной воде. К счастью, трагедии удалось избежать. Местный житель смог остановить ребят с велосипедом и вернуть их на берег в целости и сохранности.
В региональном управлении ПСС напоминают, что лёд во многих местах ещё достаточно тонкий. Рядом с замёрзшими водоёмами нужно вести себя крайне осторожно и особенно внимательно следить за детьми.
Ранее по теме: Четыре южноуральца провалились под лёд во время рыбалки.