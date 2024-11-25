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В Магнитогорске группа детей чуть не провалилась под лёд

Гулявших по тонкому льду детей заметили местные жители, после чего вызвали спасателей.

Мужчина, проходивший рядом с водоёмом, также увидел несовершеннолетних и направил их к берегу.

Трагедия чуть не произошла на реке Урал, недалеко от магнитогорского моста «Казачья переправа». Подробнее обо всём, что произошло, рассказали в ГУ ПСС по Челябинской области. Как сообщается, по замёрзшей поверхности акватории гуляла группа несовершеннолетних. Вместе они катили по льду велосипед.

Прогулку детей заметили местные жители, после чего обратились в службу спасения. Лёд на южноуральских водоёмах ещё недостаточно окреп, потому довольно высокой была вероятность того, что он проломится, а дети окажутся в холодной воде. К счастью, трагедии удалось избежать. Местный житель смог остановить ребят с велосипедом и вернуть их на берег в целости и сохранности.

В региональном управлении ПСС напоминают, что лёд во многих местах ещё достаточно тонкий. Рядом с замёрзшими водоёмами нужно вести себя крайне осторожно и особенно внимательно следить за детьми.

Ранее по теме: Четыре южноуральца провалились под лёд во время рыбалки.