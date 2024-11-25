В Магнитогорске группа детей чуть не провалилась под лёд

Прогулку детей заметили местные жители, после чего обратились в службу спасения. Лёд на южноуральских водоёмах ещё недостаточно окреп, потому довольно высокой была вероятность того, что он проломится, а дети окажутся в холодной воде. К счастью, трагедии удалось избежать. Местный житель смог остановить ребят с велосипедом и вернуть их на берег в целости и сохранности.