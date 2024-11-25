Принесла детей в пивной магазин: Под Ростовом убили шестимесячного мальчика, его брат-близнец попал в реанимацию

В Таганроге выясняют обстоятельства смерти шестимесячного мальчика. Медики выявили у малыша и его брата-близнеца травмы. Второй ребенок выжил, но попал в больницу. Сейчас следователи проверяют все версии, в том числе — и причастность к преступлению родителей.