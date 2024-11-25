Принесла детей в пивной магазин: Под Ростовом убили шестимесячного мальчика, его брат-близнец попал в реанимацию

В Таганроге выясняют обстоятельства смерти шестимесячного мальчика. Медики выявили у малыша и его брата-близнеца травмы. Второй ребенок выжил, но попал в больницу. Сейчас следователи проверяют все версии, в том числе — и причастность к преступлению родителей.
«ГОВОРИЛА, ЧТО С ДЕТЬМИ ЧТО-ТО НЕ ТАК».
Как сообщил «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, 24 ноября в местный пивной магазин пришла женщина. В руках она держала двойную детскую переноску с младенцами.
По словам сотрудницы торговой точки, посетительница едва стояла на ногах, от нее пахло спиртным. Таганроженка с трудом говорила.
Из всей речи продавщица смогла разобрать, что с детьми что-то не так. Судя по всему, в этот момент она заметила у малышей травмы. Сотрудница тут же вызвала скорую помощь.
Один из младенцев выжил, но попал в больницу. Алексей БУЛАТОВ.
Когда медики приехали на место, один из мальчиков был мертв. Второго ребенка доставили в больницу.
Источник в медицинских кругах сообщил, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в реанимацию.
О семье, в которой росли дети, известно немного. Со слов соседей, мать и отец любили выпить.
Врачи зафиксировали на теле младенцев гематомы Алексей БУЛАТОВ.
ОФИЦИАЛЬНО.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета по Ростовской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» и «Покушение на убийство».
— Следователем и криминалистом выполнен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. В настоящее время следствием проверяются все возможные версии произошедшего, в том числе о причастности родителей детей к совершению преступлений, — прокомментировали в управлении.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям Алексей БУЛАТОВ.
Прокуратура Ростовской области также начала проверку.
— В том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.