«Совершал обгон и не справился с управлением». Водитель погиб после столкновения с придорожным деревом под Чаусами

Жесткая авария произошла на 51-м километре трассы Р-122, направлением Могилев-Чериков-Костюковичи. Предварительно установлено, что 53-летний водитель «Субару» завершал обгон и не справился с управлением. В итоге иномарка съехала с трассы, вылетела в правый по ходу движения кювет, где столкнулась с придорожным деревом.