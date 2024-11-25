«Совершал обгон и не справился с управлением». Водитель погиб после столкновения с придорожным деревом под Чаусами

В Чаусском районе водитель легкового «Субару» попал в смертельное ДТП. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могоблисполкома.
Жесткая авария произошла на 51-м километре трассы Р-122, направлением Могилев-Чериков-Костюковичи. Предварительно установлено, что 53-летний водитель «Субару» завершал обгон и не справился с управлением. В итоге иномарка съехала с трассы, вылетела в правый по ходу движения кювет, где столкнулась с придорожным деревом.
— В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, — прокомментировали в УВД.
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