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«Совершал обгон и не справился с управлением». Водитель погиб после столкновения с придорожным деревом под Чаусами

Водитель погиб на месте после столкновения авто с деревом в кювете под Чаусами.

Источник: Комсомольская правда

В Чаусском районе водитель легкового «Субару» попал в смертельное ДТП. Подробности сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могоблисполкома.

Жесткая авария произошла на 51-м километре трассы Р-122, направлением Могилев-Чериков-Костюковичи. Предварительно установлено, что 53-летний водитель «Субару» завершал обгон и не справился с управлением. В итоге иномарка съехала с трассы, вылетела в правый по ходу движения кювет, где столкнулась с придорожным деревом.

— В результате ДТП мужчина погиб на месте происшествия, — прокомментировали в УВД.

Еще микроавтобус социальной службы попал в жесткое ДТП в Минске.

И четыре автомобиля столкнулись на Минской кольцевой дороге.

Между тем метеопрогнозы говорят о потеплении до +8 в Беларуси из-за теплого сектора циклона: «Циклон с Норвегии принесет тепло».