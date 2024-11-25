Главу комитета Минсельхоза судят за взятку в Костанае

Абдикаримов и Оспанов встретились в костанайском кафе, и они договорились о передаче председателю комитета первой части взятки — 2 млн тенге. Эти деньги Оспанов взял со счёта своей компании ТОО «Агро-Сектор» ещё до того, как был разыгран тендер. То есть каких-либо гарантий у него не было, но он согласился, так как давно знал Абдикаримова и доверял ему. Деньги он перевёл председателю комитета. Из командировки в Астану, где тогда проживал Абдикаримов, он вернулся уже с деньгами, которые спрятал в ванной комнате.