Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян

«Вопиющее происшествие на северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации, виновник аварии пьян», — написал глава региона в своем Telegram-канале.