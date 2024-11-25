Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель, сбивший пешеходов в Челябинске, был пьян

Водитель, сбивший людей в Челябинске, был пьян, пострадал 11-месячный ребенок.

Источник: "Интерсвязь"

ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя — РИА Новости. Сбивший людей в понедельник в Челябинске водитель был пьян, среди пятерых пострадавших — 11-месячный ребенок, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Согласно видеозаписи с камер городского наблюдения, размещенных в соцсетях, автомобиль после наезда на людей, не сбавляя скорости, скрылся с места происшествия.

Как сообщал минздрав региона, в результате аварии на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина, предварительно, пятеро пострадавших, все живы.

«Вопиющее происшествие на северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации, виновник аварии пьян», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По информации областного минздрава, пострадали пять человек, в том числе одиннадцатимесячный малыш, уточнил он.

Губернатор пояснил, что все пострадавшие госпитализированы. «Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии. Обязательно окажем всю необходимую помощь. Держу инцидент на личном контроле», — отметил Текслер.

«Естественно, будет возбуждено уголовное дело. Убежден, что “автолюбитель” получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона», — добавил глава региона.