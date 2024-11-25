Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства — министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.