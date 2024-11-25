Суд вынес приговор экс-главе департамента Минобороны Куракину

«Признать Куракина виновным… назначить ему наказание в виде 17 лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья.
Также ему назначен штраф в 369 миллионов рублей.
Находившийся под домашним арестом Куракин был взят под стражу в зале суда.
Согласно картотеке Никулинского райсуда, помимо взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) Куракину вменяют незаконное изготовление оружия (часть 1 статьи 223 УК РФ) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).
Задержали Куракина, занимавшего в тот момент должность зампреда правительства — министра экологии и природопользования Московской области, в ноябре 2020 года и отправили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Впоследствии генпрокурор Игорь Краснов заявил, что чиновнику также вменяют злоупотребление должностными полномочиями с ущербом примерно на 3 миллиарда рублей.
По словам Краснова, Куракин, будучи руководителем департамента имущественных отношений Минобороны РФ, и иные лица в 2013—2019 годы организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам. Параллельно составлялись фиктивные акты обследований о якобы массовом повреждении и гибели лесных насаждений и необходимости в этой связи проведения сплошной санитарной вырубки леса.
По данным «Коммерсанта», в рассматриваемом в суде уголовном деле речь идет о незаконных сплошных вырубках на территории Нижнеудинского и Шелеховского военных лесничеств Иркутской области. Как следует из материалов дела, Куракин, бывшие руководитель ФГАУ «Оборонлес» Владислав Холодков и начальник АО «Мальтинский военный лесхоз» Максим Ан получили взяток на 180 миллионов рублей.