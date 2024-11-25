Новосибирскую мошенницу планируют помиловать

В Новосибирской области рекомендовали к помилованию осужденную за мошенничество местную жительницу. Об этом сообщили на сайте регионального заксобрания 25 ноября.
Как рассказал «Прецеденту» председатель заксобрания Андрей Панфёров, ранее женщина работала в администрации и жила в служебном помещении. В какой-то момент она решила с помощью подложных документов приватизировать его. За это сибирячку осудили по ст. 159 УК и приговорили к лишению свободы условно.
— Понятно, что человек нарушил закон. Она поняла, что в ближайшее время у нее никаких перспектив не будет по жилой площади, вот и пошла, к сожалению, на такой шаг. Но она выплатила весь ущерб и полностью раскаялась. Мы приняли в учет еще, что у нее маленькие дети. Понимаете, голову отсекать легко, но войти в положение тоже надо, — сказал председатель заксобрания Андрей Панфёров.
Также комиссия по вопросам помилования рассмотрела два ходатайства осужденных за незаконный оборот наркотиков. Однако решения были приняты не в их пользу.
— У нас есть такое решение комиссии: люди, замешанные в продаже наркотиков, — это персоны нон грата. Травят людей — поэтому пусть сидят, пока не поймут, что сделали, — поделился Панфёров.