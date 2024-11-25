Новосибирскую мошенницу планируют помиловать

— Понятно, что человек нарушил закон. Она поняла, что в ближайшее время у нее никаких перспектив не будет по жилой площади, вот и пошла, к сожалению, на такой шаг. Но она выплатила весь ущерб и полностью раскаялась. Мы приняли в учет еще, что у нее маленькие дети. Понимаете, голову отсекать легко, но войти в положение тоже надо, — сказал председатель заксобрания Андрей Панфёров.