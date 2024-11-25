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Погибшего младенца и его брата-близнеца принесли в пивной магазин в Таганроге

Под Ростовом мать принесла умирающих детей в пивной ларек и сказала что-то несвязное.
Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области выясняют обстоятельства гибели шестимесячного мальчика. Не исключено, что к смерти могут быть причастны родители.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах региона, в воскресенье, 24 ноября, в пивной ларек пришла женщина. Судя по всему, она была очень пьяна. В руках горожанка держала двойную детскую переноску с малышами-близнецами.

Со слов сотрудницы магазина, мать говорила что-то несвязное. Что именно — трудно было разобрать. Но посыл был такой: с детьми что-то не так.

Сотрудница пивного ларька вызвала «скорую» и полицию. Прибывшие врачи констатировали смерть одного из мальчиков. Второй был в тяжелом состоянии. Ребенка отвезли в больницу.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство».

В пресс-службе областной прокуратуры сказали, что организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

— Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой на контроль, — сказали в пресс-службе надзорного ведомства.