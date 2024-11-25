Число убийств выросло в Новосибирской области

— По статье 105 УК РФ «Убийство» наблюдается незначительный рост преступлений. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 136 убийств, это больше на 6 преступлений в сравнении с прошлым годом, — объяснил КП-Новосибирск Виталий Миронец.