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Число убийств выросло в Новосибирской области

При этом количество изнасилований, случившихся в регионе, снизилось.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области в 2024 году выросло количество убийств. Об этом сообщил начальник отдела организации работы по раскрытию преступлений против личности Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Новосибирской области Виталий Миронец.

— По статье 105 УК РФ «Убийство» наблюдается незначительный рост преступлений. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 136 убийств, это больше на 6 преступлений в сравнении с прошлым годом, — объяснил КП-Новосибирск Виталий Миронец.

Он добавил, что в регионе в 2024 году снизилось число изнасилований.

— По статье 131 УК РФ «Изнасилование» совершено 65 преступлений, наблюдаем снижение, в прошлом году таких преступлений было больше, — уточнил начальник отдела.