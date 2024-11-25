Жителя Кубани арестовали за угрозы и оскорбление полицейских

Сейчас житель Кубани заключен под стражу до 23 января 2025 года. Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей), ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры района.