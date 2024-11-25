Школьница попала в больницу после квеста в Петербурге

Группа молодых людей решила провести воскресный вечер в квест-комнате на Лифляндской улице в Петербурге. Они выбрали жанр «хоррор» и сначала весело проводили время. Но во время одного из заданий что-то пошло не так, и несколько человек упали. Но за медицинской помощью обратилась лишь одна из участниц — девушка-подросток. Об этом пишет «Петербург2».