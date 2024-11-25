Алексей Текслер поможет пострадавшим в ДТП с пьяным водителем в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер назвал вопиющим происшествие на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. Мужчина за рулем иномарки влетел в толпу пешеходов, которые ждали зеленый сигнал светофора на островке безопасности. Виновника аварии уже задержали, написал глава Челябинской области в своем телеграм-канале.
В результате ДТП пострадали пять человек, включая 11-месячного малыша, сообщил Текслер со ссылкой на минздрав региона. Все они госпитализированы. Один из пострадавших взрослых в тяжелом состоянии.
«Естественно, будет возбуждено уголовное дело. Убежден, что “автолюбитель” получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона», — уверен губернатор.
Со своей стороны Алексей Текслер пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь и добавил, что взял инцидент под личный контроль.
Напомним, ДТП с наездом пьяного водителя BMW на толпу пешеходов случилось 25 ноября.