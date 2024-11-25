Против блогера Варламова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

В сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале указано, что Илью Варламова (объявлен иноагентом) в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Речь идет об отсутствии маркировки на материалах, которые создает блогер. Согласно действующему закону, уголовное дело возбуждается после трех таких нарушений. Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера 27 сентября.