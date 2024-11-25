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Против блогера Варламова возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента

В отношении блогера Ильи Варламова возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила прокуратура Москвы. По указанной статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Варламов (объявлен иноагентом) не живет в России.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале указано, что Илью Варламова (объявлен иноагентом) в течение года дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Речь идет об отсутствии маркировки на материалах, которые создает блогер. Согласно действующему закону, уголовное дело возбуждается после трех таких нарушений. Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера 27 сентября.

Илья Варламов (объявлен иноагентом) c 2008 года ведет YouTube-канал, на который подписаны более 5,1 млн человек. В марте 2023-го Минюст внес его в реестр иноагентов. Блогер пытался оспорить статус, но суд отказал ему.

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