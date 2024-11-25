Мужчина выстрелил из пистолета у станции метро «Нарвская» в Петербурге

Вечером 24 ноября у торгового центра напротив станции метро «Нарвская» заметили подозрительного мужчину. Немного позже там услышали звук выстрела. На место приехали стражи правопорядка, где обнаружили троих нетрезвых хулиганов. О подробностях сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.
— Росгвардейцы задержали троих в возрасте 38, 40 и 44 лет. У последнего под верхней одеждой нашли кобуру, внутри которой лежал аэрозольный пистолет. Оружие изъяли, — говорится в сообщении.
Хулиганов доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На месте происшествия оперативники изъяли две гильзы.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о драке в бытовке в Гатчинском районе Ленинградской области, где двое мигрантов напились и устроили драку. Один из них полоснул оппонента ножом по лицу, второй — нанес множественные удары по спине. Помощь медиков потребовалась обоим. Однако после ее оказания полицейские потребовали объяснений.