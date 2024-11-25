Мужчина выстрелил из пистолета у станции метро «Нарвская» в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о драке в бытовке в Гатчинском районе Ленинградской области, где двое мигрантов напились и устроили драку. Один из них полоснул оппонента ножом по лицу, второй — нанес множественные удары по спине. Помощь медиков потребовалась обоим. Однако после ее оказания полицейские потребовали объяснений.