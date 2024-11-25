Уфимский врач рассказал, когда мужчинам опасно игнорировать боль в животе

Стало известно, какие симптомы у мужчин могут указывать на проблемы с мочеполовой системой. По словам уфимского врача-уролога, андролога и хирурга Ильнура Аглиуллина, есть пять признаков, которые свидетельствуют о заболеваниях.
Так, не стоит игнорировать ощущение тяжести в промежности, болезненное или затрудненное мочеиспускание, боли внизу живота, в паху, отдающие на внутреннюю поверхность бедер или область поясницы.
Тревогу должны вызывать и прерывистое мочеиспускание, и ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не до конца. При беспокойствах стоит обратиться к специалисту.
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