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Поссорился с женихом падчерицы: в СК рассказали подробности убийства 29-летнего парня на Артиллерийской

Молодого мужчину зарезали на улице 23 ноября.

В убийстве 29-летнего парня на ул. Артиллерийской в Калининграде обвиняется 50-летний житель Советска. Подробности ЧП «Клопс» рассказали в региональном СКР.

По версии следствия, вечером 23 ноября мужчина гостил у приёмной дочери и её жениха в одной из квартир жилого дома 29 на Артиллерийской. Мужчины с утра распивали спиртное. Во время застолья между несостоявшимся тестем и зятем произошёл конфликт на бытовой почве.

Они решили выйти на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. В какой-то момент ссора зашла так далеко, что обвиняемый ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия. Фигурант вернулся в квартиру и находился там до приезда сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время отец невесты задержан и допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, выполняются другие следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

СУ СК РФ по Калининградской области просят свидетелей и других лиц, обладающих значимой для дела информацией, сообщить её по телефонам: 305−765 (телефон доверия Следственного управления), 640−582, 640−583 (СО по Ленинградскому району города Калининграда Следственного управления) либо 02. Конфиденциальность гарантируется!

СК