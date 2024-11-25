Поссорился с женихом падчерицы: в СК рассказали подробности убийства 29-летнего парня на Артиллерийской

По версии следствия, вечером 23 ноября мужчина гостил у приёмной дочери и её жениха в одной из квартир жилого дома 29 на Артиллерийской. Мужчины с утра распивали спиртное. Во время застолья между несостоявшимся тестем и зятем произошёл конфликт на бытовой почве.