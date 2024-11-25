Поссорился с женихом падчерицы: в СК рассказали подробности убийства 29-летнего парня на Артиллерийской

В убийстве 29-летнего парня на ул. Артиллерийской в Калининграде обвиняется 50-летний житель Советска. Подробности ЧП «Клопс» рассказали в региональном СКР.
По версии следствия, вечером 23 ноября мужчина гостил у приёмной дочери и её жениха в одной из квартир жилого дома 29 на Артиллерийской. Мужчины с утра распивали спиртное. Во время застолья между несостоявшимся тестем и зятем произошёл конфликт на бытовой почве.
Они решили выйти на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. В какой-то момент ссора зашла так далеко, что обвиняемый ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте происшествия. Фигурант вернулся в квартиру и находился там до приезда сотрудников правоохранительных органов.
В настоящее время отец невесты задержан и допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, выполняются другие следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.
СУ СК РФ по Калининградской области просят свидетелей и других лиц, обладающих значимой для дела информацией, сообщить её по телефонам: 305−765 (телефон доверия Следственного управления), 640−582, 640−583 (СО по Ленинградскому району города Калининграда Следственного управления) либо 02. Конфиденциальность гарантируется!