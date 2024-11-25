В Екатеринбурге напавшего на девушку священника отпустили на свободу

Ранее Сидорова задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки. По данным собеседника E1.ru, мужчина не дал зайти пострадавшей в подъезд ее дома на улице Куйбышева, повалил ее на землю и стал мастурбировать. Девушку спасла ее мать. Она услышала крики и вышла на улицу — священник убежал.