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В Екатеринбурге напавшего на девушку священника отпустили на свободу

В Екатеринбурге напавшего на девушку священника Даниила Сидорова отпустили на свободу из зала суда, сообщает E1.ru. Иерея не стали арестовывать, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Источник: РБК

«Запретить общаться по телефону и интернету с потерпевшей», — постановила судья.

Ранее Сидорова задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки. По данным собеседника E1.ru, мужчина не дал зайти пострадавшей в подъезд ее дома на улице Куйбышева, повалил ее на землю и стал мастурбировать. Девушку спасла ее мать. Она услышала крики и вышла на улицу — священник убежал.

РБК направил запрос в пресс-службу Октябрьского районного суда города Екатеринбурга.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили РБК, что Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии.

Источник «КП Екатеринбург» уточнил, что на нападавшего завели уголовное дело по ст. 132 Уголовного кодекса России — насильственные действия сексуального характера. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.