В Екатеринбурге напавшего на девушку священника отпустили на свободу

«Запретить общаться по телефону и интернету с потерпевшей», — постановила судья.
Ранее Сидорова задержали по подозрению в попытке изнасилования девушки. По данным собеседника E1.ru, мужчина не дал зайти пострадавшей в подъезд ее дома на улице Куйбышева, повалил ее на землю и стал мастурбировать. Девушку спасла ее мать. Она услышала крики и вышла на улицу — священник убежал.
РБК направил запрос в пресс-службу Октябрьского районного суда города Екатеринбурга.
В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили РБК, что Сидоров был запрещен в священнослужении и выведен за штат епархии.
Источник «КП Екатеринбург» уточнил, что на нападавшего завели уголовное дело по ст. 132 Уголовного кодекса России — насильственные действия сексуального характера. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.