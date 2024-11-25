ОАК назвала причину пожара Superjet в Турции

В ОАК добавили, что «безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне». «Регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях РФ в 2024 году находится в пределах 97−98%. При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022−2023 годов более чем на 50% превышает допандемийные показатели», — добавили там.