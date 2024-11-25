ОАК назвала причину пожара Superjet в Турции

Удар произошел из-за «неблагоприятных погодных условий», добавили в ОАК. После удара из самолета разлилось и загорелось топливо.
Там указали, что отказов систем у самолета SSJ-100 перед посадкой «зафиксировано не было». Там добавили, что обстоятельства будет устанавливать специально созданная комиссия.
В ОАК добавили, что «безопасность полетов парка самолетов SSJ-100 сегодня находится на стабильно высоком уровне». «Регулярность вылетов воздушных судов этого типа в коммерческих авиакомпаниях РФ в 2024 году находится в пределах 97−98%. При этом общий налет парка SSJ-100 по итогам 2022−2023 годов более чем на 50% превышает допандемийные показатели», — добавили там.
Схожие причины называла авиакомпания «Азимут». Там сообщали, что при посадке самолета произошел «сдвиг» ветра, после чего самолет совершил грубую посадку.
Прилетевший из Сочи в Анталью SSJ-100 совершал посадку в условиях шторма вечером 24 ноября. Замруководителя гражданской администрации турецкого аэропорта Суат Сейитоглу сообщил, что возгорание возникло во время приземления в левой части двигателя самолета, его быстро потушили. Аэропорт Антальи временно приостанавливал прием рейсов.
По словам Сейитоглу, на борту находились 87 пассажиров и четыре члена экипажа, их эвакуировали. По данным Минтранса Турции, в самолете были 95 человек, в том числе шесть членов экипажа.
СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По этой статье максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.
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