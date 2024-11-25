Мать фельдшера, которого убил пациент по пути в больницу: «Ночью позвонили: “Саша умер”, а дальше гудки…»

— Я всегда провожала сына на смену, заодно навещала внуков. В тот вечер тоже пришла в гости. Мы разговаривали, долго смеялись. Над чем, сейчас уже и не вспомнить… — 57-летняя жительница Иркутской области Марина Печелатова все еще не может прийти в себя после трагедии. В ночь на 22 ноября ее разбудил звонок из Казачинско-Ленской районной больницы, где та работает медсестрой. Там же фельдшером скорой помощи трудился ее 35-летний сын Александр.
— Дежурный врач спросила: «Ты знаешь, что Саша сегодня на смене?». Ответила, что, конечно, знаю. Затем она рассказала, что сын поехал на вызов в вахтовый поселок, куда около 90 километров пути, забрал пациента и уже ехал обратно, когда этот мужчина напал на него с ножом. А после слов: «Саша умер» пошли гудки.
Помимо родителей у Александра остались жена и двое детей. Младшей дочке нет и двух лет. Сын еще не успел пойти в школу.
ВЫЗОВ В ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК.
— Саша окончил Иркутский базовый медицинский колледж и сразу же вернулся домой, в поселок Улькан, — продолжает вспоминать Марина Печелатова. — У него даже мысли не было, чтобы работать в городе. Население у нас почти четыре тысячи человек, и практически все сына хорошо знали. Звонили с просьбой помочь и в рабочее, и в нерабочее время, а тот никогда не отказывал. Однажды во время отдыха на даче ему позвонил знакомый и пожаловался на боли в сердце. Саша сел в машину, поехал к нему и увез в больницу. Оказалось — инфаркт. Спас парню жизнь.
В день трагедии вызов с территории местного предприятия поступил на номер «03» около 22 часов вечера. Мол, одному из работников плохо, есть подозрение на повышенное давление. По адресу выехали фельдшер и водитель.
— В вахтовых поселках должен быть свой медик, и я уверена, что там он есть. Но по какой-то причине оказывать первую помощь и лично сопровождать работника в больницу на служебном автомобиле не стал, из-за чего вызвали «скорую». Если бы здоровью человека угрожала реальная опасность, согласились бы они два часа ждать приезда фельдшера, чтобы столько же ехать до больницы?
Сибиряк всю жизнь проработал медиком в родном поселке. Фото: личный архив. «ГОНИ».
На самочувствие жаловался 53-летний мужчина, приехавший на заработки из Забайкалья. Александр принял решение его госпитализировать, но в машине тот начал вести себя агрессивно.
— Попросил меня вперед посадить. (Фельдшер — прим. ред.) Говорит: «у нас все здесь ездят», — рассказывал о мотиве убийства сам вахтовик.
Посреди трассы карета «скорой» остановилась. Александр вышел из кабины, чтобы в очередной раз успокоить буйного пациента. Тот вышел ему навстречу, достал из кармана перочинный нож и ранил в грудь. Фельдшер ринулся в сторону, в это время нападавший погнался за водителем, но тот сумел оторваться.
— Навстречу ему выехал лесовоз. Наверное, это и спасло, — говорит сибирячка. — Вместе с водителем они где-то по трассе подобрали Сашу. Их отвезли обратно к машине «скорой». Сын сел в салон и единственное, что произнес: «гони». Все это время он истекал кровью, понимал, что умирает. По словам патологоанатома, если бы ему не пришлось убегать или кто-то оказал первую помощь, Сашу могли привезти в больницу живым. Почему никто не вызвал врачей навстречу, чтобы выиграть время? Ответить сложно. Скорее всего, сыграл шок.
Незадолго до трагедии Александр отпраздновал 35-летие. Фото: личный архив. ПОМОГЛИ ЗАДЕРЖАТЬ ПОДОЗРЕВАЕМОГО.
В это время начались поиски подозреваемого. 28-летний Евгений Носовко и 37-летний Сергея Корников, напарники по работе, еще не знали о случившемся. По пути на строительный объект они решили подвезти стоящего на обочине незнакомца. Тот молча сел в салон, согласился выпить чаю, а затем начал угрожать, якобы зарежет.
— Мы не восприняли это всерьез. Посмеялись еще, мол, мы тебя обогрели, а ты убить грозишься, — вспоминает Евгений.
Главного подозреваемого помогли поймать водители автоцистерны. ГУ МВД по Иркутской области.
Успокоившись, мужчина рассказал, как оказался на дороге: ранил фельдшера и сбежал. Сибиряки позвонили в полицию, назвали номер машины и маршрут, по которому едут. Вахтовик понял, что речь о нем, но сопротивляться не стал. Позже его арестовали.
— На утро, когда убирался в машине, увидел тот самый перочинный нож. Вот тут стало не по себе, — добавляет Евгений. — Ведь убийца спал позади меня. Повезло, что не закончилось еще одной трагедией.
«ХОЧУ ЗНАТЬ, ЧТО СЫН НЕ ЗРЯ ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ».
Похоронили Александра 24 ноября в деревне Тарасово. Проститься с ним приехало больше сотни человек со всего Казачинско-Ленского района. Это были друзья, коллеги и благодарные пациенты. Также многие помогали материально.
— Я такого прежде не видела. Могила утонула в цветах. Хороший он был, отзывчивый, — говорит мать погибшего.
Сегодня жители поселка Улькан обсуждают предложение наградить Александра Печелатова посмертно, ведь его жизнь оборвалась на рабочем месте.
— Сын был единственным добытчиком в семье. В свободное время успевал брать подработки, чтобы выплачивать ипотеку, обеспечивать жену и детей. Планировал купить квартиру, чтобы детям было, где жить во время учебы в университете. Мог ли он знать, что не успеет… Мы с мужем не вечные и долго помогать деньгами, к сожалению, не сможем. Больше всего я хочу знать, что мои внуки ни в чем не нуждаются, а мой сын не зря отдал свою жизнь.
ОФИЦИАЛЬНО.
Вахтовика, обвиняемого в убийстве фельдшера скорой помощи, поместили под стражу. Житель Забайкальского края будет находиться в СИЗО два месяца, по 22 января 2025 года. Так с учетом мнения прокурора постановил Казачинско-Ленский районный суд. Расследование уголовного дела продолжается.
К стало известно КП-Иркутск от личного источника в правоохранительных органах, в крови задержанного следов алкоголя обнаружено не было. Его кровь также проверят на содержание наркотических веществ.