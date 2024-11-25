Мать фельдшера, которого убил пациент по пути в больницу: «Ночью позвонили: “Саша умер”, а дальше гудки…»

— Саша окончил Иркутский базовый медицинский колледж и сразу же вернулся домой, в поселок Улькан, — продолжает вспоминать Марина Печелатова. — У него даже мысли не было, чтобы работать в городе. Население у нас почти четыре тысячи человек, и практически все сына хорошо знали. Звонили с просьбой помочь и в рабочее, и в нерабочее время, а тот никогда не отказывал. Однажды во время отдыха на даче ему позвонил знакомый и пожаловался на боли в сердце. Саша сел в машину, поехал к нему и увез в больницу. Оказалось — инфаркт. Спас парню жизнь.