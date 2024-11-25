12 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

Жертвами стали три пенсионера, два водителя, вахтовики, машинисты, дворники, уборщицы, мастера маникюра, охранники, научные работники и многие другие. Возраст пострадавших от 22 до 73 лет. Самый распространенный способ обмана — заработок на инвестициях. По такой легенде обманули семь жителей региона.