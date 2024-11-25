12 миллионов похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

За прошедшие три дня мошенники обманули 19 жителей Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД региона, общая сумма ущерба составила 12 миллионов.
Жертвами стали три пенсионера, два водителя, вахтовики, машинисты, дворники, уборщицы, мастера маникюра, охранники, научные работники и многие другие. Возраст пострадавших от 22 до 73 лет. Самый распространенный способ обмана — заработок на инвестициях. По такой легенде обманули семь жителей региона.
— Аферисты уговаривали установить специализированные программы, при помощи которых создавалась иллюзия заключения сделок. Далее от жертв требовалось перечислить деньги на указанные счета, якобы пополняя инвестиционный счет и проводя успешные сделки, — уточнили в ведомстве.
Так более двух миллионов рублей отправили уборщица из иркутской больницы и бригадир из поселка Мегет. Научный работник и дворник из областного центра лишились 1,3 миллиона.
Также мошенники звонили и писали в мессенджерах под видом госуслуг, правоохранителей, попавших в беду знакомых, продавцов различных товаров, предлагали заработок за проставление оценок отелям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение транспорта ограничат по улице Лебедева-Кумача в Иркутске.