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Видео момента крушения самолета под Вильнюсом

Появились кадры крушения грузового самолета, не долетевшего до аэропорта Вильнюса.

На кадрах, снятых камерами наблюдения на недостроенном объекте, видно, как самолет на дальнем плане снижается, а потом скрывается за постройками на земле и лесом. В последний момент видна сильная вспышка от взрыва.

Грузовой самолет упал, не долетев до аэропорта порядка 6,5 км, следовало из последних переговоров пилота с диспетчером. Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига. Предварительная версия крушения — техническая неисправность. На борту самолета были два пилота и два члена экипажа. Один человек погиб. Самолет упал на двухэтажный жилой дом.