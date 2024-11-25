Видео момента крушения самолета под Вильнюсом

Грузовой самолет упал, не долетев до аэропорта порядка 6,5 км, следовало из последних переговоров пилота с диспетчером. Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига. Предварительная версия крушения — техническая неисправность. На борту самолета были два пилота и два члена экипажа. Один человек погиб. Самолет упал на двухэтажный жилой дом.