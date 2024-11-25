Подросток «заминировал» школу в ВКО

В полиции напомнили, что ложные сообщения о террористических актах могут повлечь за собой штраф в размере до 14,5 млн тенге или лишение свободы на срок до 5 лет. Уголовной ответственности подлежат лица, достигшие 14 лет, в то время как родители детей младше этого возраста могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Кроме того, на основании судебного решения ущерб, причиненный подобным сообщением, также подлежит возмещению.