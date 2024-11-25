Воспитателя и директора детсада признали виновными в смерти ребёнка в Атырау

«Подсудимые признаны виновными по части 2 статьи 141 УК. Они приговорены к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой несовершеннолетними сроком на три года. С применением статьи 63 УК наказание назначено условно с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок», — сообщили в суде.