Реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе может продлиться 1,5 года

Стало известно, когда может закончить реставрация памятника Салавату Юлаеву. По словам директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данира Гайнуллина, реконструкция главного символа Уфы при соблюдении графика и четкого финансирования может занять от года до полутора лет.
«Сложность тут не в масштабах, а в тонкости работы. Чугун — очень своеобразный материал, его надо реставрировать бережно. Самый главный вопрос внутри, с каркасом», — пояснил эксперт в эфире программы «Честно говоря».
Напомним, что при реставрации памятнику вернуть его первоначальный, темно-серый, цвет, а также вернут на место утраченный медальон коня.
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