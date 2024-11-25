Реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе может продлиться 1,5 года

Стало известно, когда может закончить реставрация памятника Салавату Юлаеву. По словам директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данира Гайнуллина, реконструкция главного символа Уфы при соблюдении графика и четкого финансирования может занять от года до полутора лет.