Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Реставрация памятника Салавату Юлаеву в Уфе может продлиться 1,5 года

В Башкирии озвучили срок реставрации памятника Салавату Юлаеву.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда может закончить реставрация памятника Салавату Юлаеву. По словам директора Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Данира Гайнуллина, реконструкция главного символа Уфы при соблюдении графика и четкого финансирования может занять от года до полутора лет.

«Сложность тут не в масштабах, а в тонкости работы. Чугун — очень своеобразный материал, его надо реставрировать бережно. Самый главный вопрос внутри, с каркасом», — пояснил эксперт в эфире программы «Честно говоря».

Напомним, что при реставрации памятнику вернуть его первоначальный, темно-серый, цвет, а также вернут на место утраченный медальон коня.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.