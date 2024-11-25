Расследование убийства в Перми начальника следственного отдела завершено

Следствие по делу об убийстве руководителя Свердловского отдела СУ СКР по Пермскому краю Евгения Середкина завершено. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд. Об этом «КП»-Пермь" сообщили в следственном управлении СКР.
Напомним, Евгений Середкин был жестоко зарублен в ночь на 10 сентября в собственной квартире. Обвиняемым в его убийстве стал бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Он пришел в дом к полковнику Середкину и зарубил его топором на глазах двух маленьких детей. После убийства Головин сам вызвал следственно-оперативную группу и признался в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Евгений Середкин — полковник юстиции. Начинал карьеру с должности следователя УВД Дзержинского района Перми. Позднее продолжил карьеру в Следственном комитете, работал в разных районах Пермского края, после чего получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.
Но убийство не было связано с его профессиональной деятельностью. Алексей Головин, который ранее служил в Волгограде в специальном подразделении Росгвардии, женат на бывшей супруге Евгения Середкина.
Причиной стали конфликты Середкина с бывшей супругой, покончить с которыми радикальным способом решил ее новый сожитель.
— Конфликты между бывшими супругами случались, в том числе и из-за детей и их месте жительства. Суды шли долго, в итоге несовершеннолетние дети проживали с отцом, — сообщил источник «КП»-Пермь".
По статье «Убийство с особой жестокостью» Алексею Головину может грозить пожизненное лишение свободы.