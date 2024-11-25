Расследование убийства в Перми начальника следственного отдела завершено

Напомним, Евгений Середкин был жестоко зарублен в ночь на 10 сентября в собственной квартире. Обвиняемым в его убийстве стал бывший сотрудник Росгвардии Алексей Головин. Он пришел в дом к полковнику Середкину и зарубил его топором на глазах двух маленьких детей. После убийства Головин сам вызвал следственно-оперативную группу и признался в преступлении. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».