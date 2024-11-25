С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек

«Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести», — говорится в заявлении администрации провинции.