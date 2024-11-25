С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек

«Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести», — говорится в заявлении администрации провинции.
Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы.
Губернатор Красного моря Амр Ханафи позднее подчеркнул, что поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, а для спасения остальных был направлен фрегат.
Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было.
По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран — Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября.