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С затонувшей в Египте яхты спасли 28 человек

КАИР, 25 ноя — РИА Новости. Двадцать восемь человек спасены с яхты Sea Story, затонувшей около побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, 17 считаются пропавшими без вести, спасатели продолжают их поиск, заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

Источник: Reuters

«Губернатор Красного моря Амр Ханафи объявил, что на данный момент 28 человек успешно спасены после инцидента с затонувшей туристической яхтой Sea Story к югу от города Марса-Алам, продолжается поиск 17 человек, пропавших без вести», — говорится в заявлении администрации провинции.

Ранее администрация провинции Красное море заявила, что яхта, на которой находились 31 турист и 14 членов экипажа, затонула в понедельник утром в Красном море около побережья египетского Марса-Алама, некоторые найдены живыми, ведутся поисково-спасательные работы.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи позднее подчеркнул, что поисково-спасательный самолет смог забрать некоторых выживших, а для спасения остальных был направлен фрегат.

Генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев заявил РИА Новости, что россиян на борту яхты не было.

По информации египетских СМИ, на борту затонувшей яхты находились граждане 13 стран — Египта, Германии, Испании, Бельгии, Китая, США, Словакии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Норвегии, Ирландии и Финляндии. Судно вышло в море 24 ноября из Марса-Алама с целью дайвинг-тура и должно было прибыть в Хургаду 29 ноября.

несчастный случай