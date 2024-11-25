30 метров железнодорожного пути повредилось после схода состава в Тайшете

Задняя тележка локомотива сошла с рельс около двух часов ночи 25 ноября 2024. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, случилось все на обводном пути станции Тайшет. В результате происшествия повредилось около 30 метров железнодорожного пути. Важно, что ни задержек движения, ни пострадавших нет.
— По предварительным данным, причиной схода стало нарушение машинистом локомотива правил технической эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства происшествия уточняются, — уточнили в ведомстве.
На месте работают прокурор и следственно-оперативная группа. Прокуратура организовала проверку, при наличии оснований примут меры реагирования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 39-летний руководитель частной охранной организации из Иркутска не выплачивал зарплату 14 работникам. Деньги он тратил на личные нужды, часть из них отправил на счет близкого родственника.