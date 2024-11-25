30 метров железнодорожного пути повредилось после схода состава в Тайшете

Задняя тележка локомотива сошла с рельс около двух часов ночи 25 ноября 2024. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, случилось все на обводном пути станции Тайшет. В результате происшествия повредилось около 30 метров железнодорожного пути. Важно, что ни задержек движения, ни пострадавших нет.