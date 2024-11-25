Олбани
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кто распространяет рекламу о выдаче казахстанских паспортов россиянам

Об этом рассказали в МВД Казахстана.

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало объявления о выдаче казахстанских паспортов россиянам, распространяемые в социальных сетях, передает центр деловой информации Kapital.kz.

«В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство. Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере», — сообщили в центральном органе правопорядка.

Как отметили в министерстве, для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел. При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане вводится обязательное условие по знанию на базовом уровне государственного языка и истории при получении казахстанского гражданства.