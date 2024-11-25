Кто распространяет рекламу о выдаче казахстанских паспортов россиянам

«В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство. Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере», — сообщили в центральном органе правопорядка.