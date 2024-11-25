Кто распространяет рекламу о выдаче казахстанских паспортов россиянам

Министерство внутренних дел Казахстана прокомментировало объявления о выдаче казахстанских паспортов россиянам, распространяемые в социальных сетях, передает центр деловой информации Kapital.kz.
«В интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство. Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере», — сообщили в центральном органе правопорядка.
Как отметили в министерстве, для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел. При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена.
Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане вводится обязательное условие по знанию на базовом уровне государственного языка и истории при получении казахстанского гражданства.