«Насте досталось больше всех»: что известно о пострадавших в аварии с пьяным водителем

Мама с малышом в коляске и еще три взрослых человека пострадали в аварии на оживленном перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Машина влетела им в спины и буквально выкинула на дорогу с островка безопасности. КП-Челябинск узнала, как себя чувствуют пострадавшие в аварии.
Какие травмы получили люди в ДТП
На островке безопасности в момент аварии было около десяти человек. Машина снесла пятерых из них: 23 и 24-летних девушек, 24 и 46-летних мужчин, а также 11-месячного малыша. Его выбросило из коляски прямо на дорогу. Ребенка вместе с папой сразу увезли в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.
— Его сейчас осматривают в экстренном приемном покое. Уже сделали КТ, УЗИ, ЭКГ, — сообщил источник КП-Челябинск.
Пока неизвестно, будут ли его госпитализировать. Предварительно, у малыша сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.
Все взрослые после аварии были в сознании. Но их проверили медики. У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма, сообщает источник КП-Челябинск.
— По результатам осмотра врачей двое взрослых отпущены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы. Ребенок также госпитализирован, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Что известно о сбитых пьяным водителем людях
Отец пострадавшего ребенка — бывший хоккеист МХЛ Иван Назаров. Он сейчас находится в больнице с малышом. Его жена серьезно пострадала в аварии.
— Насте похоже досталось больше всех, — рассказал КП-Челябинск родственник пострадавшей женщины.
В аварии пострадал еще один хоккеист — голкипер «Челмета» Алексей Щетилин. Также машина сбила с ног и его жену. Сейчас они находятся в больнице.
— Получили травмы средней тяжести, находятся в сознании. Хоккейный клуб «Трактор» прикладывает все усилия, чтобы Алексею и его супруге оказывалась быстрая и квалифицированная помощь, — рассказали в пресс-службе ХК «Челмет».
Напомним, авария произошла на пересечении улиц Чичерина и Братьев Кашириных днем, 25 ноября. Машина сбила людей и сорвала с места дорожные знаки. Пьяный водитель пытался уехать, но его «зажали» другие водители. Его уже доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.