«Насте досталось больше всех»: что известно о пострадавших в аварии с пьяным водителем

Мама с малышом в коляске и еще три взрослых человека пострадали в аварии на оживленном перекрестке улиц Чичерина и Братьев Кашириных. Машина влетела им в спины и буквально выкинула на дорогу с островка безопасности. КП-Челябинск узнала, как себя чувствуют пострадавшие в аварии.