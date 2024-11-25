«Пока мы горели, нам кричали сидеть на месте»: Названы трагические ошибки экипажа рейса Сочи-Анталья

«Вот представьте, вы в закрытом пространстве, сначала был удар, мы просто грохнулись об землю, а потом пошел запах гари. Все волнуются. А стюардесса кричит: “Оставайтесь на местах!” Время шло на секунды, там надо было действовать быстро, а она нам — сидите, как такое может быть?», — рассказала «КП»-Кубань" пассажирка Юлия. Она давно живет в Турции, возвращалась домой к трем детям и мужу.