«Пока мы горели, нам кричали сидеть на месте»: Названы трагические ошибки экипажа рейса Сочи-Анталья

Пассажиры самолета Сочи-Анталья чудом спаслись из горящего самолета после жесткой посадки. Вечером 24 ноября борт приземлился в Турции. Но уже на подлете к аэропорту люди почувствовали неладное — воздушное судно долго кружило над городом, а когда сели и вовсе начались жуткие вещи.
«Вот представьте, вы в закрытом пространстве, сначала был удар, мы просто грохнулись об землю, а потом пошел запах гари. Все волнуются. А стюардесса кричит: “Оставайтесь на местах!” Время шло на секунды, там надо было действовать быстро, а она нам — сидите, как такое может быть?», — рассказала «КП»-Кубань" пассажирка Юлия. Она давно живет в Турции, возвращалась домой к трем детям и мужу.
Женщина сидела на первом ряду, чуть дальше — крепкий мужчина. Он-то и увидел в иллюминатор огромную лужу на улице. Она растекалась у самолета и становилась все больше. Очевидно, что это было топливо.
«Султан — так его зовут, он отреагировал быстрее всех. Он рванул к выходу и стал отрывать его. Потом раскрылся надувной трап. Я подошла туда, смотрю — высоко и страшно, думала, как буду спускаться? Но сзади уже налегали, и я решилась», — вспоминает Юлия.
В этот же момент к горящему борту уже подъехали шесть пожарных машин. Огонь уже поднялся выше самолета, а люди все спускались с единственного раскрытого трапа.
«На людей пена летела, многие были в ней, когда на земле оказались. Второй надувной трап сзади выпустили чуть позже, но он уже не нужен был, все успели эвакуироваться», — добавляет пассажирка рейса.
Покинуть аэропорт Антальи быстро не получилось. Пассажиры 8 часов ждали свой спасенный багаж. За это время они успели написать коллективный иск к авиакомпании «Азимут». Ее представители не организовали медицинскую помощь для людей и даже не узнали, как чувствуют себя клиенты.
Тем временем пассажиры горящего рейса получат по 100 тысяч рублей за доставленные неудобства. Те, кто был на борту, получили инструкции, как можно получить деньги.