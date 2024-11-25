«Всё затрещало, все полетели». Пассажирка автобуса рассказала о пережитом ДТП в Новоселье

По словам Людмилы, больше всех пострадала девушка, которая сидела близко к тому месту автобуса, на который пришёлся удар от грузовика. Пассажирке зажало ногу настолько сильно, что вызволить ее смогли только спасатели. Вероятно, речь идет о 38-летней женщине, которая госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Ей требуется ампутация ноги.



«Было видно, что у нее брючина была разорвана, и что-то торчало из окровавленной ноги: или кость, или кусок конструкции [от автобуса] металлической какой-то. Девушку увезли первой на скорой», — уточняет наша собеседница.