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Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о «руке Кремля»

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. За пять дней до катастрофы самолета DHL в Вильнюсе ведущая британская газета The Times вбросила версию о возможном ответе Москвы на удары западными дальнобойными ракетами, в которой фигурируют «посылки DHL, способные взорвать самолет», хаб DHL в Лейпциге и Литве, выяснило РИА Новости. Как заявил агентству первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, статья появилась не случайно, а готовила западное общественное мнение: провокация планировалась, чтобы обвинить Россию.

Источник: AP 2024

Статья The Times под заголовком «Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России», была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, «которая обвинила российскую военную разведку», говорилось в материале британской газеты.

Статью опубликовали за пять дней до того, как летевший из Лейпцига самолет DHL разбился в Литве. Первый зампред думского комитета по обороне считает, что материал был опубликован не случайно, и «когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться».

«Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь — они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось», — сказал Журавлев РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию.

«Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых “хайли лайкли”, а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад», — сказал депутат.