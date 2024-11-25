Статья The Times под заголовком «Как Путин может отомстить после удара Storm Shadow по России», была опубликована утром 20 ноября. В ней, в частности, упоминается, что 22 июля в логистическом центре DHL на окраине Бирмингема загорелась посылка, а другая посылка сожгла содержимое грузового контейнера на объекте DHL в Лейпциге (Германия). Зажигательные устройства, замаскированные под электрические массажные машины, были отправлены из Литвы, «которая обвинила российскую военную разведку», говорилось в материале британской газеты.
Статью опубликовали за пять дней до того, как летевший из Лейпцига самолет DHL разбился в Литве. Первый зампред думского комитета по обороне считает, что материал был опубликован не случайно, и «когда в западных средствах массовой информации вдруг, как по команде, начинают обвинять Россию в чем-то, сразу следует насторожиться».
«Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь — они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось», — сказал Журавлев РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что вся эта операция спланирована на Западе, чтобы обвинить Россию.
«Сделано топорно, впопыхах, но когда это мешало? Дело Скрипалей вообще было основано лишь на домыслах и предположениях, знаменитых “хайли лайкли”, а ведь санкции против России в итоге все равно были введены. Так и работает коллективный Запад», — сказал депутат.