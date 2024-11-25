Times еще до авиакатастрофы в Литве вбрасывала фейк о «руке Кремля»

«Недаром ведь со ссылками на анонимные источники британская пресса недавно утверждала, что российские спецслужбы могут готовить акции против Запада при помощи посылок DHL. Явно в тот момент уже готова была провокация с самолетом, который потерпел теперь крушение в Вильнюсе. Выстраивается причинно-следственная связь — они предупредили, и вот, почти немедленно, все и свершилось», — сказал Журавлев РИА Новости.