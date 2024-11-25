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В Татарстане из-за кишечной палочки временно закрыли кафе «Сушишок»

Инфекцию зафиксировали у посетителей заведения.

Источник: Комсомольская правда

В Высокогорском районе Татарстана суд приостановил деятельность кафе «Сушишок», в котором была обнаружена кишечная палочка. Расследование провел территориальный отдел управления Роспотребнадзора по республике.

Выяснилось, что в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состояниях. В смывах с весов, ножа для роллов, рук работника и продуктов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

На владельца кафе составили протоколы об административном правонарушении. Заведение опечатали и закрыли на 30 суток.

Ранее в Татарстане в 100% проверенных роллов выявили нарушения.