В Татарстане из-за кишечной палочки временно закрыли кафе «Сушишок»

В Высокогорском районе Татарстана суд приостановил деятельность кафе «Сушишок», в котором была обнаружена кишечная палочка. Расследование провел территориальный отдел управления Роспотребнадзора по республике.
Выяснилось, что в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состояниях. В смывах с весов, ножа для роллов, рук работника и продуктов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.
На владельца кафе составили протоколы об административном правонарушении. Заведение опечатали и закрыли на 30 суток.
Ранее в Татарстане в 100% проверенных роллов выявили нарушения.