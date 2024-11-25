В Татарстане из-за кишечной палочки временно закрыли кафе «Сушишок»

Выяснилось, что в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, помещения находились в неудовлетворительном санитарно-техническом и санитарно-гигиеническом состояниях. В смывах с весов, ножа для роллов, рук работника и продуктов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.