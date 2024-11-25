Трое волгоградцев поджигали квартиры и машины должников для устрашения

По версии следствия, в июне 2024 года сразу трое потерпевших из Краснооктябрьского района пострадали от рук фигурантов. Те с помощью зажигательной смеси устраивали пожары в их жилищах, а также сжигали автомобили. Все это делалось ради устрашения и давления на должников. Более того, в ходе расследования выяснилось, что банда причастна к грабежам.