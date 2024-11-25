Трое волгоградцев поджигали квартиры и машины должников для устрашения

Почти десять лет тюрьмы на троих получили пироманы из Волгограда, которые поджигали квартиры и машины должников по заказу коллекторов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, молодым людям в возрасте от 18 до 21 года платили деньги за преступления.
По версии следствия, в июне 2024 года сразу трое потерпевших из Краснооктябрьского района пострадали от рук фигурантов. Те с помощью зажигательной смеси устраивали пожары в их жилищах, а также сжигали автомобили. Все это делалось ради устрашения и давления на должников. Более того, в ходе расследования выяснилось, что банда причастна к грабежам.
— Суд приговорил 21-летнего фигуранта к 4 годам тюрьмы, 20-летнего — к 3 годам 6 месяцам, а 18-летний подсудимый, не достигший на момент совершения преступлений совершеннолетия, осужден к 2 годам лишения свободы условно, — уточнили в надзорном ведомстве.