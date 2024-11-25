Второй «Суперджет» совершил экстренную посадку: главное о ЧП в Турции и Красноярске

Информационный ресурс Ura.ru сообщил, что 23 ноября у самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Минеральных Вод в аэропорт Магнитогорска, возникли проблемы с высотомером. Лайнер тоже совершал рейс от компании «Азимут». В данном случае обошлось без аварий и экстренных посадок. Произошло это за сутки до событий в Анталье.