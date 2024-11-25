Второй «Суперджет» совершил экстренную посадку: главное о ЧП в Турции и Красноярске

24 ноября 2024 года в аэропорту турецкого курортного города Анталья произошел пожар на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Из-за возгорания 79 пассажиров прилетевшего в Турцию из Сочи лайнера эвакуировали с помощью надувного трапа.
В беседе с Ura.ru пресс-секретарь авиакомпании «Азимут» Виктория Морозова назвала причиной «грубой посадки» самолета в аэропорту Антальи сдвиг ветра. Пассажиры лайнера, в свою очередь, рассказали телеграм-каналу Mash, что почувствовали жесткий удар при приземлении.
Газета «Известия» сообщает, что пассажиры рейса из Сочи в Анталью готовят коллективный иск к компании «Азимут». Они утверждают, что из-за происшествия надышались угарным газом и требуют от перевозчика соответствующей реакции на произошедшее.
Чрезвычайное происшествие с «Суперджетом» случилось и в Красноярске. Следовавший из Минеральных Вод в краевую столицу борт RA 89080 совершил экстренную посадку. По информации пресс-службы аэропорта, экипаж воздушного судна сообщил о низком уровне в гидросистеме передней стойки шасси самолета.
Информационный ресурс Ura.ru сообщил, что 23 ноября у самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего из Минеральных Вод в аэропорт Магнитогорска, возникли проблемы с высотомером. Лайнер тоже совершал рейс от компании «Азимут». В данном случае обошлось без аварий и экстренных посадок. Произошло это за сутки до событий в Анталье.