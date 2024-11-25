В Ленобласти молодую маму заколол штопором пьяный муж в День матери

36-летний муж по имени Антон активно пытался не подпустить к телу женщины прибывших по вызову врачей. Угомонили его сотрудники полиции, с которыми мужчина отправился в отдел. Ранее у него уже было несколько судимостей, там показательные статьи: разбой, причинение тяжкого вреда и езду за рулём в нетрезвом состоянии. У убитой женщины рваные раны правого уха, разорвана перепонка, а также глубокие ссадины на головы. Врачи выяснили, что смерть наступила от закрытой ЧМТ.