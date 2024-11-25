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Минздрав Газы заявил о гибели 24 палестинцев в анклаве за сутки

КАИР, 25 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 24 человека погибли, более 70 пострадали за прошедшие 24 часа в секторе Газа вследствие военных действий. Об этом сообщил Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

По информации ведомства, общее число жертв конфликта в секторе с октября 2023 года возросло до 44 235, за медицинской помощью обратились 104 638 палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.