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Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о смерти девочки в новосибирской больнице

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти десятилетней девочки из Новосибирска.

Отмечается, что в декабре 2018 года она попала в реанимацию ДКБ. При этом у нее не выявили язву брюшной полости. Из-за назначенного неверного лечения, девочка скончалась.

Уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Заместитель прокурора Заельцовского района вернул его для дополнительного расследования. Результатов не принесло и обжалование следственными органами СК РФ решения вплоть до Генеральной прокуратуры. В итоге дело прекратили из-за истечения сроков давности.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ НСО Евгению Долгалеву разобраться в ситуации и доложить о результатах.

СК