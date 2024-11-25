Глава СК Бастрыкин заинтересовался делом о смерти девочки в новосибирской больнице

Отмечается, что в декабре 2018 года она попала в реанимацию ДКБ. При этом у нее не выявили язву брюшной полости. Из-за назначенного неверного лечения, девочка скончалась.
Уголовное дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Заместитель прокурора Заельцовского района вернул его для дополнительного расследования. Результатов не принесло и обжалование следственными органами СК РФ решения вплоть до Генеральной прокуратуры. В итоге дело прекратили из-за истечения сроков давности.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ НСО Евгению Долгалеву разобраться в ситуации и доложить о результатах.