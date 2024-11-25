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Избиением школьницы из Башкирии заинтересовалась детский омбудсмен

Детский омбудсмен Башкирии взяла на контроль ситуацию с избиением школьницы.

Источник: Комсомольская правда

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина взяла на контроль ситуацию с травлей школьницы из Иглинского района. Девочка утверждает, что ее обижают одноклассницы с тех пор, как она перешла в новую школу. По словам школьницы, в последний раз ее избили сверстницы так сильно, что она попала с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу.

«Мы услышали одну девочку, нужно и со второй девочкой общаться. Хочется понять, что произошло, и как часто это происходит», — цитирует Панчихину ГорОбзор.ру.

Добавим, что проверку по факту произошедшего также инициировали следственный комитет Башкирии и республиканская прокуратура.

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