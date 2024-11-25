Избиением школьницы из Башкирии заинтересовалась детский омбудсмен

Детский омбудсмен Башкирии Ольга Панчихина взяла на контроль ситуацию с травлей школьницы из Иглинского района. Девочка утверждает, что ее обижают одноклассницы с тех пор, как она перешла в новую школу. По словам школьницы, в последний раз ее избили сверстницы так сильно, что она попала с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу.