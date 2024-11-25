Пара россиян напилась и жестоко изнасиловала собутыльницу в Казани

Предварительно, когда гости республики напились спиртного, они совершили жестокое изнасилование местной жительницы. Сообщается, что подозреваемых задержали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина и женщина частично признали свою вину. Прочие детали и обстоятельства в данный момент не уточняются.