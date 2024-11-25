Генсек ЛАГ считает, что Израиль хочет оккупировать все палестинские территории

«Только 18% исторически палестинских территорий остаются у палестинцев, и под предлогом самозащиты Израиль хочет отнять и их. Повестка такова: завершить оккупацию и добиться признания израильского владения всеми территориями, и это совершенно неприемлемо», — считает он. «В данном случае оккупация — ключевое слово, она уже идет, и палестинцы платят за нее огромную цену», — полагает спикер.
По его мнению, статус-кво невозможен и ведет только к дальнейшему кровопролитию. «Я лично считаю главной целью мирное сосуществование Израиля с арабскими странами при безопасности всех, но я глубоко обеспокоен будущим отношений Израиля и арабских стран», — добавил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.