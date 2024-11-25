В Воронеже грузовик снес остановку «Завод имени Тельмана»

В понедельник, 25 ноября, около полудня фургон «Исузу» влетел в остановку «Завод имени Тельмана». Большая часть павильона была снесена. Верхняя часть остановки повисла над тротуаром, как говорится, на честном слове. У фургона сильно погнулся верх кабины. Стекла его разбиты. В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео с места аварии.
К счастью, по данным регионального ГУ МВД, авария обошлась без пострадавших. То ли на остановке никого в тот момент не было, то ли люди вовремя разбежались.
Уже известна причина аварии. Шоферу фургона стало плохо за рулем. Именно поэтому он потерял контроль над машиной. Врачи приехавшей скорой оказали водителю помощь. По предварительным данным, сейчас его жизни ничего не угрожает.