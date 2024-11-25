В Воронеже грузовик снес остановку «Завод имени Тельмана»

В понедельник, 25 ноября, около полудня фургон «Исузу» влетел в остановку «Завод имени Тельмана». Большая часть павильона была снесена. Верхняя часть остановки повисла над тротуаром, как говорится, на честном слове. У фургона сильно погнулся верх кабины. Стекла его разбиты. В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео с места аварии.