Пятерых пособников украинских телефонных мошенников задержали в Петербурге

«Среди задержанных — предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет», — говорится в сообщении.
Предполагается, что нарушители занимались техническим обеспечением колл-центров под контролем украинских кураторов. Издание «МК в Питере» уточняет, что речь шла о подмене номеров во время звонков жителям РФ из кол-центров соседней страны. Мошенники лишали граждан России денег. Фигуранты заключены под стражу.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что обналичивших 1 миллиард теневых банкиров задержали в Петербурге.