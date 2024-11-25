Олбани
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых пособников украинских телефонных мошенников задержали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября, ФедералПресс. Петербургские правоохранители обнаружили группу специалистов техподдержки телефонных мошенников. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что нарушителей задержали.

«Среди задержанных — предполагаемый организатор группы техподдержки и четверо его знакомых в возрасте от 19 до 25 лет», — говорится в сообщении.

Предполагается, что нарушители занимались техническим обеспечением колл-центров под контролем украинских кураторов. Издание «МК в Питере» уточняет, что речь шла о подмене номеров во время звонков жителям РФ из кол-центров соседней страны. Мошенники лишали граждан России денег. Фигуранты заключены под стражу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что обналичивших 1 миллиард теневых банкиров задержали в Петербурге.