Пятерых пособников украинских телефонных мошенников задержали в Петербурге

Предполагается, что нарушители занимались техническим обеспечением колл-центров под контролем украинских кураторов. Издание «МК в Питере» уточняет, что речь шла о подмене номеров во время звонков жителям РФ из кол-центров соседней страны. Мошенники лишали граждан России денег. Фигуранты заключены под стражу.