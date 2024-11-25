Полицейского задержали в Кызылорде

«Некоторые источники сообщают, что сотрудники ДКНБ по Кызылординской области и УСБ ДП неожиданно “хлопнули” начальника отдела УБОП при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод от уголовной ответственности арестованного», — сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.
Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Кызылординской области, ведомством на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.
«Так, ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских», — отметили в ведомстве.