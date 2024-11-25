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Полицейского задержали в Кызылорде

В Сети появилась информация о том, что в аэропорту Кызылорды задержали полицейского. Комментарий по этому поводу дали в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

«Некоторые источники сообщают, что сотрудники ДКНБ по Кызылординской области и УСБ ДП неожиданно “хлопнули” начальника отдела УБОП при получении взятки в размере 2 млн тенге за увод от уголовной ответственности арестованного», — сообщает Telegram-канал EGOV.PRESS.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в ДП Кызылординской области, ведомством на системной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников полиции.

«Так, ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских», — отметили в ведомстве.