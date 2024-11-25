Полицейского задержали в Кызылорде

«Так, ДКНБ совместно с УСБ ДП в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник ДП по факту совершения противоправных действий. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. ДП Кызылординской области категорически осуждает любые нарушения закона со стороны полицейских», — отметили в ведомстве.